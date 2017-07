Norwegian-resultatet skuffer børsen

Bjørn Kjos kan ikke love færre kanselleringer i Norwegian framover. Resultatet i andre kvartal er svakere enn i fjor, og aksjene sank da tallene ble lagt fram.

– Jeg kan ikke garantere at det ikke blir flere kanselleringer framover, blant annet fordi det kan bli streik, sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos til NTB.

Da Kjos torsdag la fram resultatet fra andre kvartal i år kunne han heller ikke love at flyselskapet til enhver tid vil kunne stille med nok piloter.

Ved en eventuell streik kan piloter for eksempel måtte fly så langt at det kommer i konflikt med krav om hviletid.

– Hvis det blir som forrige gang, da flygelederne streiket, fører det til at piloter må fly så lange rutinger at de flyr seg ut på tid. Dermed kan de ikke fly det programmet de er satt opp på, og vi må kansellere.

I vår og tidligere i sommer hadde Norwegian en rekke innstillinger grunnet pilotmangel. Hundrevis av passasjerer ble rammet.

Kjos innrømmer at flyselskapet kan bli bedre.

– Vi tok jo høyde for noen forsinkelser i sommer, men ikke så mange. Vi kan alltid bli flinkere på alt.

Norwegian-aksjen sank

Norwegian fikk et overskudd før skatt på 861 millioner kroner for andre kvartal i år. Resultatet er noe lavere enn for andre kvartal 2016, da selskapet hadde et overskudd før skatt på 930 millioner kroner. Ifølge selskapet skyldes nedgangen høyere oljepris og passasjeravgiften.

–Drivstoffet er den største regningen på driften av fly, slo Kjos fast da han la fram tallene torsdag.

«Vi anser dette som en negativ rapport for Norwegian Air Shuttle, med betydelig svakere resultater og svakere guiding», skriver analytiker Ole Martin Westgaard i DNB Markets i en oppdatering.

Etter deres børsmelding gikk Norwegian-aksjen betydelig ned.

Da de første aksjene i Norwegian ble omsatt like etter klokken ni, var aksjen ned 9,9 prosent, skriver DN.

– Gambling med kundenes velvilje

Forrige uke rettet Forbrukerrådet en advarende pekefinger mot flyselskapet etter mange kanselleringer og for dårlig informasjon til kundene.

– Vi skjønner at det er mulig å få problemer med planlegging, men når det skjer år etter år etter år, så er det gambling med kundenes velvilje, uttalte forbrukerdirektør Randi Flesland.

Norwegian-sjefen mener Flesland ikke treffer blink med kritikken.

– Det er jo helt feil. Det er helt meningsløst å tro at vi gambler med passasjernes godvilje. Det ville vi jo aldri gjøre, sier Kjos.

Tre millioner passasjerer

Antall solgte seter per flyging – som selskapene kaller fyllingsgraden – er på 88 prosent i andre kvartal, en økning på 12 prosent fra samme kvartal i fjor.

Til sammen 8,6 millioner passasjer fløy med Norwegian i andre kvartal 2017.

–Vi fløy for første gang mer enn tre millioner passasjerer i løpet av én måned. I dette kvartalet har vi hatt 8,6 millioner passasjerer, noe som er snaue én million mer enn i samme periode i fjor, sa Kjos da han la fram tallene.

Lavprisselskapet har andre kvartal 2017 en omsetning på 7,77 milliarder kroner. Dette er en økning på 17 prosent sammenlignet med andre kvartal 2016. På samme tid i fjor var omsetningen 6,6 milliarder kroner.

Økning i Frankrike

–Vi har holdt markedsposisjonen og økt den stort sett de fleste stedene. Vi har passasjervekst i Norden og selvsagt i Spania. Det som overrasker mest er hvor sterk passasjervekst vi har i Frankrike. I tillegg begynner vi å få et veldig godt grep om USA, sa Kjos.

Driftsresultatet er på minus 862,9 millioner kroner for andre kvartal. Tallene fra samme periode i fjor viser at selskapet gikk 1 milliard i overskudd.

– Vi har hatt betydelige ekstra kostnader til innleie av fly, høy oljepris og passasjeravgiften i Norge, noe som har hatt en negativ effekt på resultatet. Vi ser imidlertid positivt på utviklingen framover, både i form av billettsalg og forsalg de nærmeste månedene og nye rutelanseringer, sier Kjos.

