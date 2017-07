DSB-test avslørte alvorlige mangler på redningsvester

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fant 48 avvik på 18 redningsvester i en omfattende test. Resultatene bekymrer og overrasker DSB.

Oppblåsbare redningsvester fra 18 importører eller utsalgssteder ble sjekket, og den mest alvorlige mangelen som ble avdekket var at gasspatronen som sørger for at vestene blåser seg opp når de kommer i kontakt med vann, skrudde seg ut, melder NRK.

– Åtte av 18 feilet i rotasjonstesten. Hvis vesten blir slengt rundt i en båt, kan det altså skje at gasspatronen løsner. Da vil du ikke få blåst den opp, sier senioringeniør i DSB, Steinar Tegneby.

En annen feil – på fire av de 18 vestene – var at vestene rett og slett ikke besto oppblåsingstesten og ikke ble fullstendig oppblåst, ikke holdt på luften lenge nok eller var for trange rundt halsen.

Andre mangler som ble avdekket var for dårlige bruksanvisninger og informasjon på selve vesten, samt at løfteløkken på vestene ikke tålte den belastningen de skal tåle.

Båteiere har et selvstendig ansvar for å kontrollere at sikkerhetsutstyret om bord er i god stand. Bransjen selv sier at det må en holdningsendring til slik at båteierne sjekker vestene regelmessig. Gasspatronene og utløsertablettene på oppblåsbare vester er merket med en utløpsdato og skal byttes ut ved kontakt med vann eller rundt annethvert år.

DSB skriver også i rapporten at de vurderer å støtte et forslag fra svenske myndigheter om å arbeide for å endre den internasjonale standarden for gasspatroner for å hindre at slike patroner kan skru seg ut.

