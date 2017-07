UP anmelder flere for ruskjøring

I første halvår i år har Utrykningspolitiet (UP) anmeldt over 12 prosent flere for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand enn i samme periode i fjor.

Totalt ble 1.357 personer anmeldt for slike forhold i løpet av årets seks første måneder. Det er nesten 150 flere enn i første halvår i fjor, viser tall fra UP. Assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen sier til P4 at det ikke nødvendigvis er flere som kjører i ruspåvirket tilstand enn før, men at UP har avslørt flere ruskjørere ved hjelp av bedre utstyr. – Utrykningspolitiet er blitt flinkere og har fått bedre metoder og mer verktøy til å velge ut de riktige sjåførene, sier Larsen. Majoriteten av sjåførene som er stoppet i kontroll og blitt anmeldt, har vært påvirket av alkohol. Gjennomsnittspromillen er på 1,5. (©NTB)

