Norge et stykke ned på innvandringens ti på topp

Norge havner på 6. plass i en ny amerikansk rapport som tar for seg levevilkår for innvandrere i en lang rekke land.

Sverige troner øverst på listen som er utarbeidet av U.S. News and World Report og er gjengitt i The Washington Post, skriver VG.

Norge kommer riktignok på 2. plass av de nordiske landene på ti på topp av de 80 nasjonene som er undersøkt, med Finland på 9. og Danmark på 10. plass. Sverige etterfølges av Canada, Sveits, Australia og Tyskland, før altså Norge dukker opp. USA selv er rangert som land nummer 7 på lista.

Økonomi og likelønn

Undersøkelsen ser blant annet på økonomisk stabilitet, likelønn og jobbmarkedet. Det ble også benyttet data fra Verdensbanken og FN, og en spørreundersøkelse der over 21.000 ledere, eliter og vanlige borgere ble spurt.

I tillegg så forskerne på hvor mye penger innvandrerne hadde mulighet til å sende tilbake til hjemlandet. Undersøkelsen tok ikke spesielt hensyn til flyktninger, men tar innvandringspolitikk og integrering med i beregningen. Norge scoret høyt når det gjaldt økonomi og likelønn.

Serbia og Tsjekkia

Europeiske og nordamerikanske land gjorde det generelt bra i undersøkelsen, sett bort ifra Serbia på 68. og Tsjekkia på 50. plass.

I Midtøsten var det De forente arabiske emirater som kom best ut med en 15. plass, mens Singapore gjorde det best av de asiatiske nasjonene med en 18. plass. Av de afrikanske landene var det Sør-Afrika (32) som fikk best plassering, og Brasil (45) blant de søramerikanske.

Det siste landet på lista er Kenya.

(©NTB)