Innskjerping av loven for å stoppe mobbing 

Fra 1. august kan elever og foreldre ta direkte kontakt med Fylkesmannen hvis de synes skolen gjør for lite for å stoppe mobbing.

Fylkesmannen kan da bestemme hvilke konkrete tiltak skolen må gjennomføre og kan også gi bøter.

– Elever og foreldre skal oppleve at det nå blir enklere, og at det går raskere. Og de kan ha forventninger om at skolen fort skal hive seg rundt og gjøre noe, sier rådgiver Anita Kristiansen hos Fylkesmannen i Nordland til NRK.

Så tidlig som en uke etter at skolen har fått varsel om mobbing, kan eleven og foresatte be Fylkesmannen vurdere om skolen har gjort det den skal.

(©NTB)