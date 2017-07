Lyttertap for de store kanalene ved overgang til dab

Tusenvis av lyttere forlater de store radiostasjonene når de går fra FM til dab. Det er som ventet, sier forskningsleder.

Radiotall fra Kantar TNS viser at den såkalte FM-slukkingen har kostet de store kanalene mange lyttere. Antall lyttere som «var innom» NRK P1 daglig falt med 123.000 lyttere eller 8 prosent – fra 1,517 millioner til 1,394 millioner – fra uke 24 i fjor til samme uke i år, skriver VG. I mellomtiden har de nasjonale kanalene blitt flyttet fra FM til dab i flere fylker, men ikke i den folkerike hovedstadsregionen.

– Overgangen fra FM-radioer til digital lytting, krever mye av brukeren. Vi ser en nedgang i regionene der FM-nettet slukkes – like etter slukkingen. Men vi ser også at lytterne kommer tilbake etter hvert, sier fungerende radiosjef Ole Jan Larsen i NRK. Han påpeker også at det er flere kanaler å velge i på dab og at det derfor er naturlig at de største kanalene går noe ned.

Larsen får følge av Knut-Arne Futsæter, som er forskningsleder for medier i Kantar TNS. Han synes ikke det er grunn til å fortvile over nedgangen i lyttertall, dekning og lyttetid for de største radiokanalene.

– Dette er som forventet, også mye på grunn av de mange nisjekanalene som spiser en større del av kaken.

FM-slukkingen omfatter foreløpig bare de nasjonale FM-kanalene slukkes. Snaut 200 lokalradiostasjoner får fortsette å sende i det gamle nettet ut 2021.

(©NTB)