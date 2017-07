Regjeringen har fått inn 11.000 i frivillig skatt 

Regjeringens nye ordning for frivillig skatt ser ikke ut til å gi store utslag i statskassen. Så langt har nordmenn betalt inn 11.000 kroner.

Det var finansminister Siv Jensen (Frp) som ba skatteetaten etablere en ordning for frivillig innbetaling av ekstraordinær skatt. Etter at ordningen ble lansert 20. juni, har det kommet inn 11.000 kroner ifølge tall Nettavisen har hentet inn fra Skattedirektoratet.

Ordningen er blitt sett på som et stikk fra regjeringen til Arbeiderpartiet, siden forslaget kom kort tid etter at Ap-leder Jonas Gahr Støre sa at det er dypt urimelig at noen med hans økonomi får skattekutt.

– Problemet i Norge og svært mange andre land er ikke folks manglende mulighet til å betale mer skatt enn de må, men at noen sniker seg unna og overlater regninga til andre, har Arbeiderpartiets finanspolitiske rådgiver Harald Jacobsen sagt om ordningen.

Ifølge ham har det kostet Finansdepartementet rundt 50.000 kroner å etablere skatteordningen.

– Så da er det fortsatt 39.000 kroner igjen før ordningen går i null. Hvis de ikke har større forventninger, så framstår dette som en valgkampjippo. Det er mest bare pinlig, sier Jacobsen.

Finansminister Siv Jensen innrømmer at de ikke forventer stor pågang.

– Vi har ikke tallfestet noen forventning til hvor mye folk er villig til å betale inn utover det skattebeløpet de er pålagt, men vi tror ikke det kommer til å summere seg opp til veldig høye beløp, skriver Jensen (Frp).

