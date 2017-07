Fire av ti tror reiseforsikringen dekker skader på mobiltelefonen

Får mobiltelefonen din skader i løpet av ferien, dekker ikke forsikringsselskapet reparasjonen. 40 prosent er ikke klar over dette, ifølge en ny undersøkelse.

Blant gruppen under 30 år tror halvparten at reiseforsikringen dekker skader på mobilen, ifølge undersøkelsen som Opinion har utført for KLP skadeforsikring.

– Vi får daglig telefoner fra kunder som lurer på om reiseforsikringen dekker knust skjerm og uhell med mobilen. Men reiseforsikringen dekker dessverre ikke slike hendelige uhell. Derimot dekkes hendelser som kantring med kano og trafikkuhell der mobilen blir skadd, forteller Robin Wulff-Nilsen, avdelingsleder i KLP Skadeforsikring.

Det er derfor god grunn til å passe ekstra godt på mobilen når du er ute på reise. Dersom mobilen din blir stjålet derimot får du erstatning, opplyser forsikringsselskapet.

– Hvis du blir frastjålet mobilen på reise, må tyveriet meldes til det lokale politiet så fort som mulig. Ta med deg en skriftlig bekreftelse på anmeldelsen. Får du ikke gjort det, må tyveriet meldes til norsk politi så fort du kommer hjem, sier Wulff-Nilsen.

Han legger til at elektroniske gjenstander som PC, nettbrett og andre verdisaker skal legges i håndbagasjen under fly- og togreiser. Skulle gjenstandene bli ødelagt eller borte i innsjekket bagasje, risikerer man å ikke få dekket noe.

(©NTB)