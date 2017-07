58 speidere hentet med helikopter i redningsaksjon – fire sendt til sykehus

58 speidere måtte hentes med helikopter da de støtte på problemer på tur i Nordland natt til tirsdag. Fire ble fraktet til Nordlandssykehuset i Bodø.

2.000 speidere var på haik ut fra speiderlandsleiren i Bodø natt til tirsdag. Rundt 115 av disse valgte de tøffeste rutene ut fra området ved Børvasstindende.

Utover kvelden ble disse 115 lett nedkjølte og valgte å kontakte ambulanse for å bli hentet ut fra fjellet, opplyser kommunikasjonssjef for speiderlandsleiren i en pressemelding.

Fra Bardufoss

– 58 speidere ble sent i mandag kveld og natt til tirsdag henter ut av fjellet i Åselidalen ved hjelp av et Sea King redningshelikopter, sier Tommy Bech, operasjonsleder i Nordland politidistrikt til NTB.

– Fire av disse ble tatt hånd om av Nordlandssykehuset, men ingen hadde livstruende skader, opplyser Randi Angelsen, kommunikasjonssjef ved sykehuset.

En av pasientene ble skrevet ut i løpet av natten, mens tilstanden til de øvrige pasientene er stabil. Enkelte skal ha hatt fallskader og vært nedkjølt, opplyser Frode Iversen i Hovedredningssentralen Nord-Norge til NRK .

For å sikre kapasiteten ble et av Forsvarets Bell-helikoptre rekvirert og fløyet ned fra Bardufoss. Røde Kors ble også fløyet til fjellet for å sikre at alle som trengte det fikk assistanse, skriver Avisa Nordland .

Flere igjen i fjellet

Bech presiserer at det bare var et fåtall av speiderne som ba om hjelp, og at mange speidere er igjen i fjellet. Ifølge avisen er de øvrige speiderne sendt til en samlingsplass i Stordalen.

– Det er nok først og fremst snakk om sammenfall av flere uheldige omstendigheter. Speidere er jo alltid beredt og drar ikke på fjellet uforberedt, sier Iversen til NTB.

– Samtidig er det mulig det nordnorske sommerværet ikke er helt som de hadde ventet, legger han til og forteller at enkelte steder er det «bortimot vinterstemning».

Fjellvante

Rundt 9.000 speidere fra over 30 land er samlet på årets landsleir. Leirsjef Peer-Johan Ødegaard sier til NRK at sikkerheten er god nok for de mange deltakerne, inkludert de som er på tur i den lyse sommernatten.

– Jada. Speiderne er godt fjellvante og beredt på hva de skal gjøre, dersom det skjer ulykker. Det har vi sett i kveld, sier han.

– Vi var forberedt på at noen situasjoner kunne oppstå, og det skal på ingen måte legge noen demper på resten av leiren.

(©NTB)