Økt snøskredfare på Svalbard

NVE har sendt ut varsel om økt fare for snøskred i området Nordenskiöld Land, der blant annet Longyearbyen ligger.

Farenivået er 3 – betydelig, ifølge varsom.no.

– Lokalt ustabile fokksnøflak i leområder. Svake lag med kantkorn og rim kan påvirkes, særlig der snødekket er tynt. Skavler som brekker kan løse ut skred, lyder varselet.

Etter skredet i Longyearbyen 21. februar i år ble det innført boforbud for 13 hus ved Sukkertoppen, og Sysselmannen har anbefalt fraflytting fra leilighetene under dette fjellet.

NVE har fått kritikk for at deres varsel denne dagen tilsa at et eventuelt skred ikke skulle nå bebyggelsen.

