Økende mangel på sykepleiere i Norge

Ifølge NAVs bedriftsundersøkelse er det økende mangel på arbeidskraft i sykepleieryrket i Norge.

Bedriftsundersøkelsen fra Nav kartlegger etterspørselen etter og mangelen på arbeidskraft. I undersøkelsen kommer det fram at norske bedrifter mangler til sammen 33.800 personer. Det er en økning på over 20 prosent fra i fjor. Høyest er mangelen på arbeidskraft i hovedstaden, med 7.900 personer.

Innen helse- og sosialtjenester, samt bygg- og anleggsvirksomhet, er det stor mangel på arbeidskraft. Når det kommer til enkeltyrker er det særlig mangel på sykepleiere.

– Dette er alvorlig for pasientene og nå må regjeringen ta grep som virkelig monner. Både nåværende og fremtidige pasienter har behov for et sykepleierløft, skriver forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund i en pressemelding.

Sykepleierforbundet viser til at det mangler 3.600 sykepleiere, en oppgang på 250 personer på ett år. Størst er mangelen i Nord-Norge.

– For meg blir dette et bevis på at politikeren gjør for lite, og ikke evner å stoppe den stigende mangelen på sykepleiere. Vi må sørge for at det blir gode lønns- og arbeidsvilkår med gode fagmiljøer og flere heltidsstillinger for sykepleierne, sier By.

