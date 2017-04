Scooterfølge gjennom isen på Svalbard – to kritisk skadd

Et snøscooterfølge har gått gjennom isen på Tempelfjorden på Svalbard. Alle de ni som var med, er gjort rede for. To av dem er kritisk skadd.

Ifølge Hovedredningssentralen (HRS) Nord-Norge er det snakk om ni russiske statsborgere. Meldingen om ulykken kom like før klokka 18 torsdag, og Sysselmannen sendte umiddelbart ut sine to helikoptre. En snau halvtime senere ble fire personer hentet opp av sjøen og fraktet til sykehus. – Vi har en kritisk, ustabil pasient, i tillegg til en kritisk stabil pasient. Så har vi to med relativt betydelig hypotermi, sier vakthavende kirurg Erik Krag Jenssen ved sykehuset i Longyearbyen til TV 2. Sykehuset har også fått inn to pasienter har bruddskader. To personer var torsdag kveld om bord i kystvaktskipet Svalbard. Én var i god form, mens én fikk behandling moderat nedkjøling. De tre siste i scooterfølget var en stund ikke sikkert identifisert. Derfor satte Sysselmannen i gang et søk med dykkere fra KV Svalbard. – De tre siste i scooterfølget er positivt identifisert og i god behold, opplyser HRS. Sysselmannen arbeider med å få oversikt over hendelsen og innleder etterforskning. (©NTB)

