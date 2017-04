To dagers feiring av kongeparets 80-årsdager

Det blir to dager med festivitas når kongen og dronningens 80-årsdager skal feires i mai. Publikum er velkommen til å delta på Slottsplassen tirsdag 9. mai.

Kongen fylte år 21. februar, mens dronning Sonja jubilerer 4. juli. Paret skal feires felles tirsdag 9. mai og onsdag 10. mai.

Mellom 30 og 40 kongelige gjester fra Europa skal delta under den nasjonale fellesfeiringen.

Tirsdag 9. mai starter det hele med underholdning på Slottsplassen om ettermiddagen. Dette er åpent for alle. Klokka 18.30 vil kongeparet og deres kongelige gjester fra Europa komme ut på Slottsbalkongen.

Senere samme kveld er det gallamiddag på Slottet.

Dagen etter er det lunsj for utenlandske gjester på kongeskipet Norge, før regjeringens festmiddag i Operaen. Kongeparet vil kjøre til Operaen fra Slottet langs Karl Johan. Middagen er regjeringens gave til kongeparet i anledning 80-årsdagene.

Kong Harald slo i et intervju med NTB i februar fast at han akter å holde sin «ed til forfatningen» livet ut. Han ga heller ikke uttrykk for at alderen tynger.

– Jeg tenkte alltid at de som var 80, var utgamle, men jeg føler meg ikke utgammel selv. Alder er bare et tall, sa kongen.

