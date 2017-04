LO gir 10 millioner til Arbeiderpartiet

LOs sekretariat foreslår å bevilge totalt 13 millioner kroner til Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeiderpartiet får brorparten av LO-millionene.

Sekretariatet foreslår 10 millioner til Arbeiderpartiet, 2 millioner til SV og 1 million til Senterpartiets valgkamp.

– LO ser det som sin oppgave å kjempe for en samfunnsutvikling som styrker fellesskapet, og for økonomisk og sosial trygghet og arbeid til alle. Derfor foreslår vi for kongressen å bevilge penger til de politiske partiene som står oss nærmest, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

LO har 915.000 medlemmer og Kristiansen sier de ser det som sin oppgave å styrke det organiserte arbeidslivet. Det gjøres best gjennom et sterkt fagligpolitisk samarbeid, mener LO.

– Vi mener landets fagorganiserte er best tjent med et nytt flertall, og en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet, sier LO-lederen.

Hun understreker at norsk arbeiderbevegelse i hele sin historie har bestått av en faglig og en politisk arm. LO og Arbeiderpartiet er to selvstendige organisasjoner, men en del av den samme bevegelsen.

– I de landene der man har kuttet båndene mellom parti og fagbevegelse har vi sett at arbeidstakernes rettigheter har blitt dramatisk svekket, sier hun.

Beløpet i år er ny rekord. I 2013 brukte LO vel 8 millioner kroner på de tre rødgrønne partiene. Ap fikk seks millioner av disse pengene.

