Bilder i NRK-dokumentar stammer neppe fra tiggermiljøet

Bilder av et kjøleskap og en koffert full av penger som ble brukt i NRKs tiggerdokumentar «Lykkelandet», stammer fra andre steder i verden og er flere år gamle.

Det skriver Bergens Tidende. Et bilde av en koffert som NRK mener viser hvordan rumenere får penger ut av landet, har avisen funnet igjen i forbindelse med en korrupsjonsgransking av kongressen i Colombia i 2013.

Det mye omtalte bildet av et kjøleskap stappfullt av euro dukker blant annet også opp på et populært sosialt medium i Russland, og bildet av iPhoner som skal illustrere hvordan rumenere i Bergen skryter av pengene sine, dukker opp som et vanlig illustrasjonsbilde flere steder i verden.

Dette ble avdekket av Karl Henry Nøkling, som presenterte funnene han hadde gjort gjennom forholdsvis enkle bildesøk i Google på Facebook søndag ettermiddag. Mange personer har delt innlegget, der Brennpunkt-redaktør Odd Isungset også svarer på kritikken.

– NRK har fulgt bakmennene, og de legger alle ut skrytebilder av seg selv med penger, der de også selv er synlige i bildet. Det er i all hovedsak disse bildene som er brukt i dokumentaren, skriver han, og legger til:

– I tillegg legger de ut skrytebilder som kjøleskapet og kofferten. De hevder at disse bildene tilhører dem. Vi burde sjekket opprinnelsen til disse. Det beklager vi.

Overfor Medier24 utdyper han at han legger seg flat når det gjelder bruken av de to bildene, men at han står for resten av dokumentasjonen i den mye debatterte dokumentaren, som tegner et bilde av et stort kriminelt nettverk bak tiggermiljøet i Bergen.

–De fleste av bildene vi bruker i dokumentaren, er bilder de selv deltar på, og som de legger ut for å skryte. Men det fritar oss som sagt ikke fra ansvaret for å sjekke alle bildene grundig. Og det ble ikke gjort grundig nok, sier han.

