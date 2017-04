Stadig flere bruker allergimedisin

I fjor tok 875.050 nordmenn allergimedisin, noe som er rundt 30 prosent flere enn for ti år siden.

– Vi synes dette er positivt fordi det betyr at flere oppsøker lege og får hjelp for plagene sine, sier helsefaglig rådgiver Anna Bistrup i Norges Astma- og Allergiforbund til P4.

Ifølge forbundet får flere allergi blant annet fordi klimaet er blitt varmere, og dermed blir pollensesongen forlenget. I år startet pollensesongen i januar.

– Mange innser at vårforkjølelsen de kjenner hvert år, ikke er forkjølelse, men allergi. Medisiner kan hjelpe dem, og vi oppfordrer alle som mistenker at de har en allergi, om å gå til legen for å få en diagnose, sier Bistrup.

I 2016 ble det solgt over 155 millioner døgndoser reseptbelagte allergimedisiner for til sammen nesten 400 millioner kroner her i landet.

Verdens helseorganisasjon anslår at rundt 50 prosent av alle barn vil utvikle en eller annen form for allergi innen 2030.

(©NTB)