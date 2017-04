Vinmonopolet solgte 45 liter i minuttet på påskeaften

Da Vinmonopolet for første gang holdt åpent på påskeaften, lå salget langt over en ordinær lørdag. Totalt ble det solgt 323.000 liter drikkevarer.

Vinmonopolet økte omsetningsvolumet med nær 30 prosent sammenlignet med en normal lørdag, skriver Dagens Næringsliv.

– Vært et jevnt sig hele dagen - les saken her.

I løpet av de fem timene polet holdt åpent lørdag, kjøpte nordmenn med seg 323.000 liter drikkevarer. Det tilsvarer 2692 liter i timen – eller 45 liter i minuttet.

Kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen sier at Vinmonopolet selger opp mot 250.000 liter drikkevarer på en vanlig lørdag. Han sier også at salget samlet sett for de siste to ukene ikke er langt over normalen.

– Det virker som at salget har forskjøvet seg til den dagen, sier Lorentzen.

(©NTB)