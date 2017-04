Venstre samlet om valgstrategi

Et samlet Venstre går inn for å satse fullt og helt på en blågrønn regjering etter høstens stortingsvalg – men åpner også for borgerlig samarbeid.

Et enstemmig landsmøte gikk lørdag inn for å søke samarbeid på borgerlig side etter valget. Vedtaket sier imidlertid ingenting om hvem partiet vil samarbeide med eller hvem de kan støtte i regjering. Ifølge uttalelsen skal Venstre i valgkampen først og fremst fronte skolepolitikk og respekt for kunnskap og forskning. Andre viktige temaer for partiet er en klimapolitikk som anerkjenner menneskeskapte klimaendringer, som bidrar til det grønne skiftet og oppnår klimamålene og Parisavtalen, renere hav og et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og skattelette til dem som skaper arbeidsplasser. Partiet vil også bygge videre på blant annet kommunereformen og nærpolitireformen og myke opp en streng asylpolitikk. Plan A Det har lenge vært full oppslutning i Venstre om plan A, en regjering bestående av Høyre, Venstre og KRF. Det er plan B, eller mangelen på en slik, om hva Venstre vil gå inn for dersom parhestene Høyre/Frp blir større enn deres foretrukne alternativ etter valget, som det har vært strid om i partiet. Enkelte representanter ville stryke punktet i uttalelsen om at "Venstre er nøkkelen til en borgerlig flertall, og at vi vil søke å samarbeide på borgerlig side etter valget". – La oss fjerne all tvil om hva vi vil og stryke setningen, sa en av forslagsstillerne, Nils Bjarne Voll. – Det er viktig å ikke lukke noen dører, men å si ja til å få gjennomslag for få politikk, var et annet argument fra landsmøtets talerstol. Men både redaksjonskomiteen og et stort flertall på landsmøtet gikk lørdag inn for å avvise forslaget. – Det å få et borgerlig flertall er avgjørende for å få en borgerlig regjering, sier leder av redaksjonskomiteen Iselin Nybø. Strid Venstre-leder Trine Skei Grande har gjort det klart at Venstre ikke vil gå til valg på en ny samarbeidsavtale. Til VG tidligere denne uka sa hun at Venstre vil bruke sin makt til å velte en blåblå regjering. Det fikk partifelle Abid Raja til å rykke ut og kreve at Venstre fortsatt må være en garantist for en borgerlig regjering. (©NTB)

Si din mening: Du er hjertelig velkommen til å kommentere denne artikkelen (stengt mellom midnatt og kl. 06:00). Du må være innlogget på Facebook for å kunne kommentere. Upassende og injurierende innlegg vil bli slettet! Hele debatter kan også bli fjernet uten forvarsel. Varsle om upassende innlegg her

Følg Folkebladet på Facebook: