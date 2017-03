Kommunene overtar ansvaret for tennene

Regjeringen går inn for at ansvaret for tannhelsetjenesten overføres fra fylkeskommunene til kommunene.

– Ingen andre nordiske land har det slik som i Norge med en tannhelsetjeneste som er organisert alene på et mellomnivå. Ved å overføre ansvaret til kommunene, vil tannhelse bli en ordinær del av deres helsetilbud og ikke lenger være en særtjeneste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Overføringen av ansvaret til kommunene vil føre til at tannhelsetjenesten blir en del av det samlede helsetilbudet i kommunen. – Forebygge overgrep – Forslaget åpner for bedre samarbeidsmuligheter mellom tjenestene og et mer koordinert tilbud. Kommunene vil ha bedre forutsetninger for å hjelpe dem som kan ha store tannhelseproblemer, som beboere på sykehjem og mottakere av hjemmesykepleie. Det blir også kortere vei til både barnevern og skolehelsetjenesten. Det er viktig. Tannhelsepersonell har en nøkkelrolle i å avdekke og forebygge overgrep mot barn, sier helseministeren. Personer som i dag har rett til helt eller delvis gratis tannhelsehjelp fra fylkeskommunen, vil beholde sine rettigheter ved overføringen av ansvaret til kommunene. Frykter svekkelse Arbeiderpartiet betegner regjeringens forslag som et stort tilbakeskritt. – Ansvaret for tannhelsetjenesten ble overført fra kommunene til fylkeskommunene i 1984. Bakgrunnen var at det var mange små, sårbare enmannsklinikker, store forskjeller fra kommune til kommune, vanskeligheter med å rekruttere tannleger og små eller ingen fagmiljøer, sier Ap-nestleder Helga Pedersen til NTB. Reformen ble evaluert i 2005, og ifølge Pedersen var konklusjonen at omorganiseringen hadde vært vellykket, med bedre og en mer tilgjengelig tannhelsetjeneste som resultat. – I 2017 har vi store, robuste fagmiljøer innen tannhelse der man bruker penger og fagpersonell på tvers av kommunegrensene, og der fylkeskommunene samarbeider om forskning og etter- og videreutdanning. Nå flytter regjeringen tannhelsetjenestene fra dagens 19 fylkeskommuner til om lag 358 kommuner. Dette er å reversere noe som fungerer bra, og jeg frykter en svekkelse av tannhelsetilbudet til befolkningen, sier Ap-nestlederen. (©NTB)

