Mann døde etter akupunkturhandling

En 64 år gammel bærumsmann døde i 2015 åtte dager etter at han fikk akupunkturbehandling. Nå slår fylkeslegen fast at han trolig døde på grunn av akupunkturen.

– Vi har konkludert med at infeksjonen pasienten fikk i hånden mest sannsynlig skyldes akupunkturbehandlingen, sier fylkeslege i Oslo og Akershus, Jan Petter Odden til NRK.

Behandlingen mannen fikk var etter retningslinjene.

– Men ved enhver form for gjennomboring av huden med nål er det mulighet for infeksjon, selv om man prøver å gjøre dette så sterilt og rent som mulig, sier Odden.

Fire dager etter akupunkturbehandlingen i en hånd i februar 2015 begynte mannen å føle seg dårlig, han kastet opp, fikk diaré og klaget også over smerter i hånden. Feberen steg og han snakket usammenhengende. Det endte med akuttinnleggelse på Bærum sykehus, skriver NRK.

Noen dager etter innleggelsen besluttet legene å amputere armen for å prøve å redde livet hans, men det var for sent. 64-åringen døde som følge av blodforgiftning og multiorgansvikt.

Bærum sykehus meldte dødsfallet rutinemessig til Helsetilsynet og politiet i Asker og Bærum.

