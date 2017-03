Én av fire tør ikke varsle om kritikkverdige forhold på jobben

Frykt for å miste jobben er hovedgrunnen til at en firedel av dem som oppdager kritikkverdige forhold på sin arbeidsplass, velger å ikke si ifra.

Mange av dem som varsler, blir refset, baksnakket og presset til å slutte. Det er blant funnene i den årlige undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer.

– På enkelte arbeidsplasser innledes det nærmest automatisk oppsigelsesprosess mot ansatte som er kritiske, hevder forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.

Det er Arbeidsforskningsinstituttet som har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra organisasjonen Lederne.

Nesten 3.300 ledere og mellomledere deltok i undersøkelsen, og over halvparten av dem har opplevd kritikkverdige forhold i sin virksomhet. Én av fire sier at de unnlot å varsle om disse forholdene.

Blant dem som valgte å varsle, oppgir 45 prosent at de ble utsatt for baksnakking, mens 26 prosent fikk refs av sin overordnende. 17 prosent sier at de fikk karrieren skadd eller ødelagt, mens 9 prosent følte seg tvunget ut av stillingen.

Advokat Birthe Eriksen, som har doktorgrad ved Universitetet i Bergen om arbeidstakeres rett til å varsle, mener at undersøkelsen bekrefter andre lignende studier de siste årene.

– Det er også min erfaring at det har blitt et tøffere klima for varslere de siste årene, sier Eriksen.

