Oljearbeidere skal ha fått munnkurv – Ap krever svar 

Ansatte skal ha fått beskjed om å holde tett om en hendelse på norsk sokkel i 2014 som førte til ødeleggelser for 1 milliard kroner, ifølge Stavanger Aftenblad.

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) har nå sendt et skriftlig spørsmål til arbeidsminister Anniken Hauglie (H) om saken. Han vil vite hva statsråden mener om Statoils håndtering.

– Det er ikke tvil om at dette burde blitt rapportert, sier han.

Ifølge avisen jobbet flerbruksfartøyet «Boa Sub C» på oppdrag for Statoil i oktober 2014 da en alvorlig hendelse inntraff. Episoden ble ikke kjent for norske myndigheter før i januar 2017.

– Vi ble bedt om ikke å snakke om hendelsen. Prosjektledelsen på båten var veldig tydelig på at dette ikke skulle komme ut, sier én av om lag hundre personer som var til stede, til Stavanger Aftenblad.

Hendelsen er ikke ført opp i den norske statistikken, og Petroleumstilsynet fikk ikke beskjed før i januar i år.

– Da hendelsen skjedde, vurderte Statoil den som ikke varslingspliktig etter Petroleumstilsynets regler. Det er ikke det samme som bevisst hemmelighold, skriver informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Statoil i et tilsvar til avisen.

