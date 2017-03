Stor egguvitenhet blant norske forbrukere

Flere butikkjeder har eller vurderer å kutte ut egg fra høns i bur. En fersk undersøkelse viser at over halvparten av nordmenn ikke er klar over hva det betyr.

Hele 9 av 10 nordmenn opplever at norske egg er trygge å spise, men nesten halvparten av folk svarer "vet ikke" når de blir bedt om nevne ulike produksjonsmetoder for egg. Det viser en spørreundersøkelse Epinion har utført på oppdrag fra Norsk Fjørfelag og Rogaland Fjørfelag, gjengitt i Stavanger Aftenblad. Oppfatningen av hva det innebærer å være høne i bur varierer også, da 7 av 10 spurte ikke er klar over at de tradisjonelle, nakne nettingburene med tre høner i hvert bur ble forbudt i 2012. Norge har tre lovlige, likestilte produksjoner av egg, der 6 prosent er på gårder med økologisk drift, 59 prosent er i frittgående drift og 35 prosent er i miljøinnredede bur, som har for eksempel vaglepinne, sandbad og rugekasse. Rema 1000 kuttet buregg i 2012, butikkjeden Bunnpris følger nå etter, mens den største aktøren i dagligvaremarkedet, Norgesgruppen, er i tenkeboksen. – Det er ingen tvil om at vi går i retning mer frittgående, sier Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen. (©NTB)

