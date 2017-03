Mer gift i villaks enn i oppdrettslaks

Nivåene for dioksin, sprøytemidler som DDT og bromerte flammehemmere er høyere i villaks enn i laks fra oppdrettsanlegg.

Det viser en analyse av 200 laks, halvparten fra oppdrettsanlegg og de andre fanget i havet på fem steder i Nord-Norge. Studien fra Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) er ifølge Dagens Næringsliv den første som sammenligner miljøgifter og næringsstoffer i både norsk villaks og oppdrettslaks.

– Nivåene av disse miljøgiftene er avhengig av hva fisken spiser. Fiskeolje er hovedkilden til de organiske miljøgiftene i laksen. Fôret oppdrettsfisken spiser inneholder i dag mindre fiskeolje og mer planteolje og plantemel, sier seniorforsker Anne-Katrine Lundebye ved NIFES.

Nivåene for miljøgifter både i villaks og oppdrettslaks ligger godt under EUs grenseverdi. Viktig er det også å poengtere at ikke alle målingene går i favør av oppdrettslaksen. Villaksen inneholder mer selen, sink og jern og har ti ganger så gunstig sammensetning av omega 3 og omega 6. Nivået av kadmium, bly og sprøytemidlene endosulfan og pentaklorbenzen er omtrent likt i laksetypene.

