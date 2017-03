SV vil avkriminalisere narkobruk

SV går inn for å avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika.

Landsmøtet skjerpet dermed formuleringen som et flertall i landsstyret i utgangspunktet gikk inn for, nemlig å "nedkriminalisere" besittelse av brukerdoser.

Et forslag om å fjerne hele formuleringen, falt under søndagens avstemming. Det samme gjorde et forslag om å utrede lovlig omsetning av cannabis.

(©NTB)