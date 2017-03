SV: -Kvotetyvene får beholde 80 prosent av ransutbyttet

SV sammenligner Per Sandbergs avvikling av pliktsystemet for trålerne med å la innbruddstyven beholde 80 prosent av ransutbyttet.

-Så brutal er regjeringens avvikling av pliktsystemet for trålerne. Det er fullstendig uaktuelt for Nord-Norge å gå med på noe slikt, sier SVs fiskeripolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

Han er forferdet over fiskeriminister Per Sandberg (Frp) som framstiller avviklingen av pliktsystemet som en velsignelse for fiskeriavhengige småsamfunn i Nord-Norge.

100 prosent er utgangspunktet

Fylkesnes sier utgangspunktet må være at lokalsamfunnene som ble tilgodesett av pliktsystemet får tilbake 100 prosent av verdien.

-Torsketrålrederne kan virkelig skåle i champagneglassene nå. Men for meg er det helt ubegripelig at Nord-Norge skal bli avspist med 20 prosent av verdiene, sier SV-representanten fra Troms.

-Mer lønnsomt

Sandberg karakteriserer pliktene som et utdatert næringspolitisk virkemiddel, og foreslår å fjerne bearbeidingsplikten, oppheve tilbudsplikten, og avvikle aktivitetsplikten mot en avkorting på 20 prosent av torskekvotene.

-For hele Nord-Norge vil dette bety mye for lønnsomheten. Ingen er fornøyd med pliktsystemet. Ingen står fram og sier det fungerer. Derfor gjør vi disse endringene for å skape forutsigbarhet og legitimitet i et system som skaper lønnsomhet og bosetting langs kysten. Det sier Sandberg til NTB.

Oppretter ikke fond

Det regjeringsoppnevnte pliktutvalget foreslo en avkorting på 20 prosent av verdien på de gjenværende pliktene.

-Pliktutvalget foreslo også at avkortingen skulle gå inn i et fond. Men jeg oppretter ikke noe fond. Jeg tar heller en avkorting og fordeler dette på kystflåten i Nord-Norge, sier Sandberg.

Kan kjøpe seg ut

Han foreslår samtidig en frivillig ordning der kvotefaktoren med tilbudsplikt kan kjøpes ut for 2 millioner kroner. Med 50 slike faktorer kan Havfisk, Nergård og de andre tilbudspliktige trålrederiene kjøpe seg ut for 100 millioner kroner.

-Hvis alle velger å kjøpe seg ut av tilbudsplikten, blir dette 100 millioner kroner som jeg kan bruke til omstilling, eller pengene kan føres tilbake til disse lokalsamfunnene som var tilgodesett i tilbudsplikten, sier fiskeriministeren til NTB.

Flere fluer i ett smekk

Med dette grepet gir Sandberg både omstillingsmidler og mer råstoff tilbake til kystflåten. Fiskeriministeren insisterer på at hele Nord-Norge vil få samme mengde råstoff.

-Her slår vi flere fluer i ett smekk, humrer Sandberg.

Han medgir at det var en vanskelig vurdering om han skulle avkorte mer enn 20 prosent av verdien. Her mener fiskeriministeren at han har klart å finne en «balanse som er helt riktig».

-Jeg håper og tror jeg har forankret dette i Stortinget på en slik måte at det går gjennom. Jeg har brukt veldig mye tid på dette, og tror jeg har kommet fram til en balansert løsning. Jeg tror også de som skal regjere i framtiden vil være fornøyd med at vi har skapt forutsigbare rammebetingelser, sier en offensiv Sandberg.

Han har også sett på kravet om å stramme inn pliktene, slik mange i Nord-Norge har krevd. Ifølge Sandberg er det rent juridisk utfordrende å få det til.

-Vi skal respektere at noen samfunn frykter dette. Men jeg vil si at den som i 2017 velger å legge ned fiskeriindustri i Norge, ikke er en god strateg. Framtida ser nemlig svært lys ut, både på råstoffsida, men ikke minst for dem som driver foredling og bearbeiding av norsk sjømat, sier Per Sandberg.