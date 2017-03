Norges Bank holder som ventet styringsrenten i ro på 0,5 prosent 

I tråd med analytikernes forventninger holder hovedstyret i Norges Bank styringsrenten uendret på 0,5 prosent.

I begrunnelsen fra Norges Bank heter det at det er utsikter til at inflasjonen vil bli lavere enn tidligere ventet. Det tilsier isolert sett en lavere styringsrente i tiden som kommer.

– På den annen side ser oppgangen i realøkonomien ut til å ha fått feste, og arbeidsledigheten har avtatt. Inflasjonsforventningene synes godt forankret. Med en styringsrente nær dagens nivå er det utsikter til at prisveksten etter hvert vil ta seg opp igjen, skriver sentralbanken.

Det påpekes videre at en enda lavere styringsrente vil kunne føre til at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart.

– Pengepolitikken er ekspansiv og understøtter omstillingene i norsk økonomi. Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Styringsrenten har vært holdt på rekordlave 0,5 prosent i nøyaktig ett år.

Nær dagens nivå lenge

Norges Bank offentliggjorde torsdag også pengepolitisk rapport og sin vurdering av finansiell stabilitet.

Det knyttet seg på forhånd en viss spenning til om sentralbanken ville oppjustere rentebanen, blant annet på grunn av bedre utsikter for norsk økonomi.

Banken viser i rapporten til at prognosen for styringsrenten fremover "ligger nær" 0,5 prosent de nærmeste årene.

– Samtidig innebærer renteprognosen at det er litt større sannsynlighet for at styringsrenten settes opp enn ned i tiden som kommer. Prognosen er lite endret fra forrige rapport, men tilsier at renten vil holde seg nær dagens nivå noe lenger enn tidligere anslått, skriver Norges Bank.

Lav inflasjon

Lønns- og prisveksten var i februar langt lavere enn Norges Bank ønsker, noe som isolert sett kunne vært et argument for et rentekutt fra sentralbanken torsdag.

Men en allerede rekordlav styringsrente, fortsatt sterk boligprisvekst og optimistiske signaler fra bedriftene trakk i motsatt retning.

– Sentralbanken legger stor vekt på usikkerheten knyttet til den sterke oppgangen i boligmarkedet. Dessuten skal det mer til for å senke renten ytterligere siden nivået allerede er svært lavt, skrev DNBs seniorøkonom Knut Magnussen denne uken.

Norges Bank pleier å legge stor vekt på sin egen nettverksrapport, og her har bedriftene varslet at de forventer et lite oppsving i aktiviteten fremover. Magnussen viser også til at arbeidsledigheten har beveget seg nedover i det siste.