Kvenfolket markerer sin egen dag

16. mars markeres årlig i Norge og Sverige som Kvenfolkets dag.

Kvenene er en norsk minoritet som har vandret fra Nord-Finland og Nord-Sverige til Nord-Norge i løpet av flere hundre år, og i 1998 ble kvenene anerkjent som en nasjonal minoritet.

16. mars er Kvenfolkets dag, som på kvensk kalles Kvääninkansan päivää, og er valgt av de to kvenske organisasjonene Kvenlandsforbundet (KLF) og Norske kveners forbund (NKF).

Det var 12. februar 2014 at Norske kveners forbund ble enige om at 16. mars skulle være Kvenfolkets dag. Begrunnelsen for dette var at den første kvenske organisasjonen, Norske kvener – Børselv/Ruijan kväänit – Pyssyjokilaiset, ble stiftet i Børselv på denne datoen i 1984.

Kvenlandsforbundet begrunner på sin side datoen med en avtale mellom den norsk-svenske kongen og kvenene av 16. mars 1340.

Ifølge nettsidene til Kvensk Insitutt anslås det at det finnes mellom 10.000 og 15.000 kvener i Norge, men de opplyser at dette tallet kan være feilaktig lavt. Kvensk ble anerkjent som eget språk i 2005.

(©NTB)