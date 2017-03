TV 2-resultatet betydelig redusert

TV 2s inntekter økte i 2016, men utgiftene økte betydelig mer. Kanalens driftsresultat ble 116 millioner kroner, mot 330 millioner kroner året før.

Samlet vokste TV 2s inntekter med 356 millioner kroner – og kostnadene med 547 millioner kroner, heter det i årsrapporten som ble lagt fram tirsdag.

"2016 var et ekstraordinært sportsår for TV 2, med løpende rettigheter på norsk fotball, Premier League samt store arrangement som fotball-EM og OL i Rio. Både inntekts- og kostnadsutviklingen bærer preg av disse satsingene", heter det.

– Det koster mer å lage godt innhold og viktig journalistikk i dag enn for bare få år siden. Det påvirker naturligvis TV 2 og vi må omstille virksomheten. Derfor har jeg vært tydelig på at 2016 ikke ville bli et år med sterk lønnsomhet. Det ser vi også av dette årsresultatet, sier sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes.

Egmont, som eier 100 prosent av TV 2, presenterte også sine resultater tirsdag. Medieselskapet hadde en omsetning på 14,5 milliarder, en økning fra 14,1 milliarder kroner i 2015. Resultat før skatt falt imidlertid fra 908 til 652 millioner kroner.

