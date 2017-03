Nordmenn handler mest på nett i Norden

Nordmenn handlet på internett for 1.691 kroner i snitt i fjor, viser nye tall. Det er mest av alle netthandlere i Norden.

PostNords årlige rapport E-handel i Norden 2017 viser at nordmenn i 2016 handlet på nett for 50,1 milliarder kroner. Dette tilsvarer 1.691 kroner per person, en økning fra 1.088 kroner i 2015. Tallene viser også at nordmenn handlet for det største beløpet i det nordiske markedet.

Nettkunder i Norden handlet varer på nettet til en verdi av 213,6 milliarder kroner i 2016. Det er en økning fra 2015 da tallet var 151,4 milliarder kroner.

Tallene i rapporten viser også at netthandel med mobiltelefonen vokser raskt. Hver fjerde nordiske netthandler har gjennomført ett kjøp med mobilen.

– Mobilen er den enheten man som oftest har for hånden, og mange nettbutikker har vært raske med å utvikle spesialtilpassede sider og apper for små skjermer. Vi kommer til å se stadig flere forbrukere bruke mobiltelefonen både for å handle og for å orientere seg før et kjøp, sier Kristin Anfindsen, utviklingssjef for e-commerce i PostNord.

