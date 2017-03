Ingen kjapp løsning for flypassasjeravgiften

Venstre håper å bli kvitt flypassasjeravgiften allerede til våren. Så enkelt er det nok ikke, advarer Høyres Svein Flåtten.

Høyres landsmøte vedtok fredag å ”fjerne flypassasjeravgiften og erstatte den med en avgift som har klar miljøeffekt”. Vedtaket er i tråd med Venstres modell, ifølge nestleder Terje Brevik.

– Hvis Høyre og Frp ønsker det, vil vi fjerne den ved første og beste anledning. Det kan skje allerede i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i vår, sier han til NTB.

Men Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten har følgende advarsel:

– Rent praktisk vil det nok være en ganske lang vei før en slik avgift kan være på plass, sier han om en ny avgift til erstatning for den gamle.

– Jeg tror vi kommer til å være veldig nøye med å ikke gjøre noe feil. Den forrige avgiften ligger så kort tilbake i tid at vi husker ugreiene som var med den. Hvis vi nå skal begynne å tukle med dagens avgift uten at vi vet om vi får gjennomført noe annet, kan det bli problematisk, sier Flåtten til NTB.

Han viser til at saken, trass Høyres vedtak, må inn i en regjeringsplattform, og at det kan by på problemer å få ESA-godkjent en ren miljøavgift rettet mot flytrafikken.

Frp vil fjerne avgiften

Samtidig går et enstemmig landsstyre i Fremskrittspartiet inn for å fjerne flypassasjeravgiften, men partiet ønsker ikke å erstatte den med en annen miljøavgift. Vedtaket ble truffet etter forslag fra Østfold Frp under landsstyremøtet forrige helg, opplyser partileder Siv Jensen.

– Dette kommer også til å bli tema på vårt landsmøte. Å fjerne flypassasjeravgiften skal ikke stå på oss. Men Frp er i utgangspunktet imot å erstatte den med en ny avgift som kan ramme distriktene og Nord-Norge, sier hun til NTB.

– Men Venstre ønsker jo å innføre en annen avgift i stedet, noe vi er skeptiske til, sier Jensen.

Flypassasjeravgiften var en del av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF i 2015. Den ble innført 1. juni i fjor og legges på alle avganger fra norske lufthavner. Avgiften er beregnet å gi 1,6 milliarder kroner i inntekter i inneværende år. Å fjerne den i revidert budsjett vil koste 800 millioner kroner dersom det skjer fra 1. juli.

Jubel i Østfold

I Østfold vakte innføringen av avgiften bestyrtelse, og kritikerne mener den bidro direkte til at Rygge flyplass ble nedlagt. Moss’ Høyre-ordfører Tage Pettersen var derfor en glad mann på fredag, selv om han erkjenner at det er en vei å gå før avgiften blir fjernet.

– At det største partiet på borgerlig side er så tydelig på at flypassasjeravgiften ikke er ønsket, er et veldig godt tegn, og dette er en glad dag for veldig mange, sier han til NTB.

Pettersen antyder at en ny avgift kan legges på drivstoff i stedet for på flypassasjerene, men at dette må utredes nærmere.

LO mener det er bra at Høyre tar til fornuft i spørsmålet om flypassasjeravgiften, mens Senterpartiet slår fast at partiet er mot miljøavgifter som bare lages for å skaffe staten penger.

Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne har imidlertid liten tro på at de borgerlige partiene blir enige om en ny og bedre avgift til erstatning for flypassasjeravgiften.

– Dette er en seier for forurensningspopulistene i Høyre og andre partier, sier han.

