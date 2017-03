Høyre vedtok å fjerne flypassasjeravgiften

Høyres landsmøte sluttet seg til et forslag om å fjerne den utskjelte flypassasjeravgiften og erstatte den med en annen avgift. Kjempebra, mener Venstre.

Forslaget fra Østfold Høyre ble tatt opp på tampen av samferdselsdebatten fredag. I voteringen ble det flertall for forslaget, som lyder ”fjerne flypassasjeravgiften og erstatte den med en avgift som har klar miljøeffekt.”

Moss' Høyre-ordfører Tage Pettersen jubler over vedtaket, selv om han erkjenner at det er en vei å gå før avgiften blir fjernet.

– Men at det største partiet på borgerlig side er tydelig på at flypassasjeravgiften ikke er ønsket, er et veldig godt tegn, og det er en glad dag for veldig mange, sier han til NTB på Gardermoen.

Venstre-jubel

Venstre-nestleder Terje Breivik jubler over vedtaket.

– Når Høyre nå har vedtatt en modell som er i samsvar med Venstres foretrukne modell, er det kjempebra. Det var jo regjeringens modell for flypassasjeravgift som ble vedtatt, sier han til NTB.

Nå kan flypassasjeravgiften bli skrotet allerede i revidert nasjonalbudsjett, sier Breivik – hvis Høyre og Frp ønsker det.

Han mener det er flere måter å gå fram på for å gjøre en ny avgift mer miljørettet.

– Det letteste er å innføre differensierte satser etter reiselengde, der det skilles mellom innenlands-, europeiske og interkontinentale flyginger, sier Breivik.

En annen modell er å lenke avgiften til CO2-utslippene som er forbundet med den enkelte flyging.

Utskjelt avgift

Flypassasjeravgiften var en del av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF i november 2015. Den ble innført 1. juni i fjor.

Avgiften ilegges alle avganger fra norske lufthavner med en sats på 80 kroner per passasjer, pluss moms, totalt 88 kroner. Den er beregnet å gi 1,6 milliarder kroner i inntekter i inneværende år.

I Østfold vakte innføringen av avgiften bestyrtelse, og kritikerne mener den bidro direkte til at Rygge flyplass ble nedlagt.

Ny avgift

Moss-ordføreren, som også er andrekandidat til Stortinget fra Østfold, understreker at kritikken mot flypassasjeravgiften har vært at den ikke treffer spesielt godt. I Høyre-vedtaket skal avgiften erstattes med en annen avgift.

– Å fly er en utfordring i forhold til klima. Da må man se på avgifter knyttet til drivstoff eller andre ting som også flyselskapene, operatørene, mener er mer riktig og rettferdig, sier Pettersen.

– Legge avgiften på drivstoff i stedet for passasjeren?

– Det kan være en mulighet, men dette må utredes grundigere, sier han.

