Høyre går inn for å beholde barnetrygden

Høyre vil fortsatt ha barnetrygd til alle og ikke erstatte den med gratis barnehage og ekstra hjelp til fattige familier.

Partiet vil samtidig "vurdere andre målrettede tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi", heter det i det nye programpunktet.

Et forslag om å erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO og målrettede ytelser til de lavinntektsfamilier, ble avvist.

– Tenk dere om og gjør som man pleier og forkast dette forslaget, sa Willoch i en tale til landsmøtet.

Klar tale fra Willoch

Flertallet valgte å lytte til partiveteranen Kåre Willoch som innstendig ba dem om å forkaste et forslag om å avvikle ordningen. Å bruke pengene på gratis barnehage og SFO, som et mindretall i programkomiteen gikk inn for, er ingen god løsning, mente han.

– Hvorfor i all verden skal dette gode formål betales av andre barnefamilier som også trenger støtte? Hvorfor skal de som ikke forsørger barn, slippe å betale? spurte Willoch.

Ekspertenes råd

Stortingsrepresentant Kristin Vinje forsøkte å få landsmøtet med på å droppe trygden, som ble innført like etter krigen.

-Vi vet at barnehagen er et utrolig viktig sted å være, men det er ikke alle barn som får tilgang til barnehagen. Derfor har vi har spilt inn forslaget om å bruke barnetrygden på en annen måte, sier hun.

Hun viste til en fersk rapport fra et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som går inn for å avvikle universell barnetrygd og i stedet bruke pengene på barnehage.

– Den sier klart og tydelig at gratis barnehage og målrettet barnetrygd er en mye mer målrettet måte å hindre barnefattigdom på, sa hun da hun deltok i en duell med parlamentarisk leder Trond Helleland om saken.

Men Vinje og de andre barnetrygdmotstanderne hadde ikke partiledelsen med seg.

-Jeg skjønner at det er fristende å finansiere nye offentlige ytelser ved å gjøre endringer i en ordning man har. Men alle vet at barnetrygden er ekstremt viktig for dem med lavest inntekt. Det er ikke snakk om å fjerne den for dem. Da kan vi bli sittende igjen med en situasjon hvor det kanskje ikke er så mye å omfordele, sa Erna Solberg til NTB tidligere i uka.