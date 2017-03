Uklare regler om ølsalg i nettbutikker

Flere kommuner har innført forbud mot salg av øl fra nettbutikk, men møter motstand. Helseminister Bent Høie (H) har bedt Helsedirektoratet se på regelverket.

Vårt Land skriver at både Nes og Lørenskog kommune i Akershus har sagt nei til at nettbutikker får kjøre øl hjem til kundene. Vedtaket i Lørenskog begrunnes blant annet med at det er vanskelig å kontrollere ølkjøperen.

Dagligvarehandelen Kolonial.no forteller at de må ha løyve i alle kommuner hvor de leverer øl bestilt på nett. Så langt har de ti kommunale løyver, de har fått to avslag og ytterligere ett avslag er varslet.

Bård Hoksrud i Frp ber om enklere regler.

–Frp mener at selskapene som selger dagligvarer via nettbutikker bare skal trenge et nasjonalt salgsløyve for øl, slik Vinmonopolet har, sier han.

Helseminister Bent Høie erkjenner at lovverket ikke har tatt høyde for nettsalg av dagligvarer. Han skriver i et brev til Stortinget at han har bedt Helsedirektoratet om å kartlegge om det er behov for endringer i regelverket.

