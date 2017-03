Mange kvinner plages av berusede menn

Fire av ti kvinner har opplevd at berusede menn har kommet med uønskede seksuelle tilnærmelser eller følt seg direkte truet av en beruset mann det siste året.

Tallet kommer fram i en undersøkelse som er utført av Respons Analyse for alkovettorganisasjonen Av-og-til.

– Slutt å plage damer når du har drukket. Fylla har aldri skylda, er Kari Randens klare oppfordring til menn som ikke klarer å kontrollere seg etter å ha drukket for mye. Hun er daglig leder i Av-og-til.

Undersøkelsen viser at hele 29 prosent av norske kvinner mellom 18 og 34 år i løpet av de siste tolv månedene har opplevd at berusede menn har gått over streken og kommet med uønskede seksuelle tilnærmelser. 14 prosent svarer at de har følt seg direkte truet av en beruset mann.

Tallene gjør Randen bekymret. Hun mener at dersom man ikke kan oppføre seg skikkelig på byen, får man heller droppe alkoholen.

– Nå er det på tide å si at nok er nok til de mennene som ikke klarer å oppføre seg når de drikker. Klarer du ikke å oppføre deg, får du legge flaska på hylla, slår hun fast.

Selv om de aller fleste menn oppfører seg bra er det fortsatt mange menn som tror at de kan unnskylde seg med at «fylla har skylda». Det er en type unnskyldning som ikke holder vann, mener Randen.

– Dette handler om holdninger. Det handler om kvinnesyn og generell folkeskikk, men også om holdningen til hva som er innafor når man har drukket alkohol. Alkohol er aldri en unnskyldning for å oppføre seg dårlig, understreker hun.

