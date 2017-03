Solberg vil skjerpe innsatsen mot tvangsekteskap 

Alle i Norge har rett til å bestemme over sitt liv, sier statsminister Erna Solberg. Hun lover forsterket innsats mot tvangsekteskap, vold og sosialt press.

På kvinnedagen la Solberg og finansminister Siv Jensen (Frp) fram den mye omtalte handlingsplanen "Retten til å bestemme over eget liv". Det er en rett alle kvinner og barn i Norge skal ha, slår Solberg fast.

– Dette gjelder uansett hvor foreldrene kommer fra. En av de største utfordringene, i Norge og globalt, er at kvinner og jenter utsettes for vold i nære relasjoner. Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er alvorlige former for en slik kjønnsbasert vold, sier hun.

Fem punkter

Handlingsplanen er konsentrert om fem innsatsområder: Styrket rettsvern for utsatte personer, bedre hjelp til dem som velger å bryte med familie og nettverk, endring av holdninger og praksis i berørte miljøer, bedret kunnskap hos faginstanser som politi og helsetjenesten og styrket forskning på feltet. Til det siste har regjeringen satt av 6 millioner kroner.

Handlingsplanen inneholder imidlertid få konkrete tiltak, men tar til orde for å utrede og evaluere ulike inngrep, som å gjøre det straffbart ikke å melde fra dersom man kjenner til at en ung jente eller gutt står i fare for å bli tvangsgiftet, og å kriminalisere utenomrettslige og religiøst inngått tvangsekteskap.

– Vi skal kriminalisere dette, men først må vi vite hvordan, sier Solberg til NTB. Regjeringen vil også vurdere innstramminger i ekteskapsloven for å bekjempe barneekteskap.

Tallet på registrerte tvangsekteskap har skutt i været de siste årene. Fra 2015 til 2016 ble det registrert en økning på 50 prosent, ifølge regjeringen. Det er positivt, mener Linda Noor fra den minoritetspolitiske tankesmia Minotenk.

– Det betyr at det er mange som bryter ut og tar kontakt med hjelpeapparatet, sier hun til NTB.

Mange planer

Årets handlingsplan er den siste av en lang rekke lignende planer som regjeringen har lagt fram de siste årene. Solberg erkjenner at slike ting tar tid.

– Dette er jo spørsmål som ikke forsvinner etter et år eller to. Det tar lang tid å få den kulturforandringen som må til, sier hun.

Slike handlingsplaner har først og fremst en viktig holdningsskapende effekt, mener Gerd Fleischer fra organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF). Hun var med på å legge grunnlaget for den første handlingsplanen mot tvangsekteskap for tjue år siden.

– Det at både statsministeren og finansministeren stiller opp og presenterer planen, viser viktigheten av å videreføre dette arbeidet, sier Fleischer til NTB.

Ekstrem kontroll

De siste året har grupper som De skamløse jentene, minoritetsjenter som kjemper mot urett i sine miljøer, fått stadig mer oppmerksomhet. Likevel lever mange unge i Norge under et tungt sosialt press om å oppføre seg på bestemte måter, med bruk av både oppsyn, trusler og tvang.

Ifølge handlingsplanen finnes det ikke forskning om omfanget av slik kontroll, men siden 2013 har rådgivere ved utvalgte ungdomsskoler rapporter om 787 slike saker, hvorav 298 har handlet om "ekstrem kontroll".

For å nå denne gruppen er bedre kunnskap i fagmiljøene svært viktig, sier Solberg til NTB.

– Jeg tror det er stor forskjell på hvor man er i landet. Vi er nødt til å gjøre mer når det gjelder kompetanseoverføring, sier hun.

(©NTB)