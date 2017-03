Senterpartiet nærmer seg Frp i ny meningsmåling

Senterpartiet rykker fram og tar innpå Fremskrittspartiet i ny meningsmåling fra Vårt Land.

På meningsmålingen som Norstat har utført for avisen rykker Frp 2,8 prosentpoeng tilbake til 13,2 prosent og Sp går 2,3 prosentpoeng fram til 10,9 prosent.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er klart fornøyd.

– Vi hadde som internt arbeidsmål å slå Frp i 2019 og gjøre det på innhold: Vinne over sentraliserende politikk. Frp har vært Norges tredje største parti og er ett av to partier vi er mest uenige med i dagens sentraliseringspolitikk. Derfor er det et mål for oss at de får mindre innflytelse, sier Vedum.

Arbeiderpartiet er fortsatt det største partiet, men faller 3,1 prosentpoeng ned til 31,2 prosent. Sosialistisk Venstreparti faller 0,4 prosentpoeng til 3,4 prosent. Venstre går opp med 0,4 prosentpoeng til 3,9. Høyre får 23,8 prosent (+1,2), KrF går opp til 5,4 prosent (+1,2), MDG får 2,7 prosent (-0,9) og Rødt får 3,2 prosent (+1,3).

