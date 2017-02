Flere presset for penger etter nettsex 

Sør-Vest politidistrikt går ut med advarsel etter at tre personer har blitt utsatt for pengeutpressing etter å deltatt i sex-chat over Skype med en kvinne.

– Vi ønsker nå å advare folk mot å kle av seg og delta i seksuell aktivitet foran kamera på nettet. Det virker som om pengeutpressing for ikke å offentliggjøre kompromitterende bilder sprer om seg for tiden, sier operasjonsleder Charles Bøgild i Sør-Vest politidistrikt til Stavanger Aftenblad. Operasjonslederen ønsker ikke å gå ut med mer informasjon om de tre tilfellene som er meldt til politiet, men sier at slike saker er vanskelige å etterforske. (©NTB)

