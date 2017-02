Coop var vinneren i 2016

Coop økte mest i dagligvaremarkedet i fjor. Rema økte minst, viser nye tall.

Remas omsetning økte med 1,5 milliarder i fjor, viser nye tall fra analysebyrået Nielsen, som er ansvarlig for oversikten over markedet. Selv om 1,5 milliarder høres mye ut for folk flest, er likevel Rema den store taperen i dagligvaremarkedet i 2016, skriver Nettavisen.

Til sammenligning økte Norgesgruppens omsetning med 3,9 milliarder kroner, mens Coop hadde den største økningen, med 4 milliarder kroner.

Rema 1000 hadde i 2016 en markedsandel på 24,4 prosent. Coop hadde en andel på 29,4 prosent, mens Norgesgruppen hadde 42,3 prosent av markedet. Bunnpris hadde en markedsandel på 3,9 prosent, og for kategorien "øvrige" er tallet 0,1 prosent.

Tallene viser at nordmenn handlet dagligvarer for 169,4 milliarder kroner i 2016. Året før ble handlekurvene fylt med varer for 164,3 milliarder kroner.

