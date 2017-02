Regjeringen kjemper fremdeles for norsk bankgaranti

Den særnorske bankgarantien sikrer norske kunder tilbakebetaling av inntil to millioner kroner ved bankkollaps. Regjeringen jobber for å få bevare garantien.

EUs innskuddsgarantidirektiv tillater i dag bare tilbakebetaling av 100.000 euro, om lag 880.000 kroner, så den norske ordningen garanterer mer enn dobbelt så mye. EU-direktivet skal også gjelde Norge, som i flere år har kjempet en tilsynelatende resultatløs kamp for å beholde særordningen. Statssekretær Tore Vamraak (H) i Finansdepartementet sier i en epost til Nationen at regjeringen fremdeles jobber aktivt i saken.

– Vi har fått gjennomslag for at Norge skal kunne videreføre nivået på to millioner kroner fram til utgangen av 2018. Regjeringen vil jobbe overfor EU med å forsøke å få til en varig løsning, sier han.

EU-direktivet er til vurdering i EFTAs ekspertgrupper, og det er ikke satt dato for når det skal inn i EØS-avtalen.

Den norske innskuddsgarantien ble innført i 1996. I en utredning fra Finanskriseutvalget i 2011 påpekes det at garantien har vært et vern mot uro og panikk, blant annet under finanskrisen. Blir garantien redusert til EU-nivå vil rundt 200.000 bankkunder i Norge miste full dekning for innskuddene sine og 100.000 kan få redusert dekning, ifølge beregninger fraFinansdepartementet i2013.

