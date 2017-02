Meningsmåling: Stor motstand mot tvang i kommunesammenslåing

I en ny meningsmåling svarer over halvparten av de spurte at de er imot at staten bruker tvang for å få kommuner til å slå seg sammen.

I meningsmålingen som er utført for VG, er 53 prosent av de spurte imot tvangssammenslåing, mens 29,8 prosent svarer at de er positive. 17,2 prosent av de spurte har ikke gjort seg opp noen mening. Det kommer neppe som en bombe at det er Senterpartiets velgere som er mest negative til kommunereformen og tvangssammenslåing av kommuner. Hele 82,7 prosent av dem som stemmer Sp, er negative, mens blant Frp-velgere er motstanden nede i 34,4 prosent. Skepsisen er høyest i Nord- og Midt-Norge, og minst i Oslo. (©NTB)

Si din mening: Du er hjertelig velkommen til å kommentere denne artikkelen (stengt mellom midnatt og kl. 06:00). Du må være innlogget på Facebook for å kunne kommentere. Upassende og injurierende innlegg vil bli slettet! Hele debatter kan også bli fjernet uten forvarsel. Varsle om upassende innlegg her

Følg Folkebladet på Facebook: