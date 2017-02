Skredeksperter håper å gi evakueringsråd i Longyearbyen

NVE håper at skredekspertene som undersøker forholdene i Longyeardalen vil kunne gi et råd om videre evakuering innen folkemøtet onsdag kveld.

Befolkningen i Longyearbyen er innkalt til nok et folkemøte i Kulturhuset onsdag kveld der representanter for NVE, Sysselmannen og lokalstyret vil informere. Inntil videre opprettholder sysselmannen evakueringen av til sammen 211 innbyggere i 75 husstander etter skredet som rammet seks boliger tirsdag. Skredeksperter fra NVE og Norges Geotekniske Institutt (NGI) ankom onsdag Longyearbyen.

– De skal vurdere skredfaren og evakueringssituasjonen. Skredekspertene skal også se på hvorfor skredet tirsdag gikk lenger enn det vi vurderte i utgangspunktet, sier fungerende NVE-regiondirektør Knut Aune Hoseth til NTB.

Varslingen forut for tirsdagens skred lød på at det kunne gå skred i Longyeardalen, men at de ikke ville nå bebyggelsen.

Ta lærdom

– Flere småskred gikk i de skredbanene vi vurderte, men det var ett som rammet bebyggelsen. Vi ønsker å ta lærdom av hvorfor dette skjedde. De første vurderingene kommer i ettermiddag, men vi vet ikke nå hvor konkrete tilbakemeldingene vil vær, sier Hoseth.

Sysselmann Kjerstin Askholt understreker at hun må være helt sikker før hun avgjør om folk får flytte hjem og om ferdselsforbudet i deler av Longyearbyen skal oppheves.

– Vi må få en veldig grundig vurdering før vi eventuelt kan beslutte å oppheve evakueringen, sier Askholt til NTB.

Nye ras

Utenfor Longyearbyen er veien til Gruve 7 stengt etter to ras. Det ene gikk tirsdag kveld og det andre onsdag morgen.

– Rasene har gått litt inn på veien til Gruve 7, men det var ingen spor i nærheten. Vi er helt sikre på at det ikke var noen folk i nærheten, sier gruvesjef Per Nilssen i Store Norske.

Brøytingen av veien er startet, men gruveselskapet må ha en sikker vurdering av fjellsiden opp mot gruva før de åpner opp. Driften i kullgruva stanset tirsdag og vil ikke bli gjenopptatt før veien er åpnet.

Feil varsling

Tirsdagens skred kommer bare 14 måneder år etter at to personer omkom da ti hus i Longyearbyen ble tatt av skred. I etterkant ble det etablert en skredvarslingstjeneste for Longyearbyen. NVE har måttet tåle hard kritikk fordi de i varslingene tirsdag utelukket at skred kunne nå bebyggelsen.

På et folkemøte om snøskredet på Svalbard ble det tirsdag rettet kraftig skyts mot myndighetenes representanter.

– Jeg føler at dere sitter med et fryktelig ansvar her. Tilliten til skredvarslinga, som vi har fått fortalt i over et år var til å stole på, ble i dag drept med et sverdslag, sa en av de frammøtte, Tommy Anderssen.

Restrisiko

Raset fra Sukkertoppen var varslet, men det gikk mye lenger enn antatt og nådde bebyggelse i Vei 228, der de materielle skadene er betydelige. Ingen personer ble skadd.Totalt bor det 13 personer i de to husene og ytterligere 75 boenheter er evakuert.

Knut Aune Hoseth forstår godt frustrasjonen og har beklaget vurderingene som ble gjort i forkant av skredet.

– Men det vi snakker om er varsling av naturhendelser, og selv om vi har et skredvarslingssystem på plass, er det fortsatt en restrisiko. Lokale skredvarsler som ble innført i Longyearbyen betrakter vi som midlertidige tiltak inntil noe mer permanent skredsikring er på plass, sier han.

(©NTB)