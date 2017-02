Jensen: Lavere skatt gir økt kjøpekraft

Regjeringens skattelettelser bidrar til å dempe effekten av moderate lønnsoppgjør og økt prisvekst, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Ifølge Teknisk beregningsutvalg falt reallønn etter skatt i gjennomsnitt med 1,2 prosent i fjor. Samtidig slås det fast i rapporten som ble lagt fram mandag, at lavere skatt trakk realveksten opp med 0,6 prosentenheter i fjor.

– Det er veldig gledelig å se at lavere skatt virker positivt inn på kjøpekraften. Hadde Arbeiderpartiet fått bestemme, hadde folk flest fått en dobbelt smell. Først hadde de fått et magert lønnsoppgjør, så hadde de fått en kraftig skatteregning fra Jonas Gahr Støre, hevder Jensen.

Arbeiderpartiets programkomité åpner for skatteskjerpelser på inntil 15 milliarder kroner kommende periode. Det skal i hovedsak skje gjennom økt formuesskatt, men vil uansett ikke i sum utligne regjeringens skattelettelser i denne perioden på mer enn 20 milliarder.

– Folk flest skjønner at de aller fleste som betaler formuesskatt, ikke er blant Norges ti superrike. Bestemor er ikke rik bare fordi hun eier et gammelt hus, sier Jensen og viser til at om lag halvparten av dem som betaler formuesskatt er pensjonister.

Aps finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen, reagerer skarpt på Jensens virkelighetsbeskrivelse.

– Når folk for første gang på over 20 år opplevde reallønnsnedgang, så evner altså Siv Jensen å gjøre det til et spørsmål om Arbeiderpartiet. Men når hun først peker på vårt forslag til skatteopplegg, burde hun nevne at tre av fire vil få lavere eller om lag uendret inntektsskatt med vårt forslag sammenlignet med regjeringens opplegg, sier hun.

