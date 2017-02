22 til sykehus etter båtulykke i Harstad, to hardt skadd

To personer ble hardt skadd da en båt traff en installasjon i Harstad. I alt ble 22 personer fraktet til sykehus etter ulykken torsdag.

Politiet fikk klokken 15.05 melding om en ulykke med en rib-båt utenfor havnebassenget i Harstad.

Ifølge en pressemelding fra Nordland politidistrikt, skal båten ha truffet fontenen Selsbanes seil. Det var to båter i følge, med totalt 24 personer (21 passasjerer og 3 mannskap) om bord. Flere personer havnet i havet etter sammenstøtet med installasjonen.

Politiet opplyser at det er gjort rede for samtlige involverte. Av de elleve som var om bord i båten som traff installasjonen, ble to hardt skadd. I alt 22 personer er fraktet til sykehuset i Harstad for oppfølging.

Ifølge Harstad Tidende var båten full av britiske turister som hadde kommet til Harstad med reiseselskapet Inghams for å oppleve Nordre Nordland og Sør-Troms.

Politiets skadestedsleder, Tone Didriksen, sier til NRK at det er et kriseteam på sykehuset.

– Vi har sikret båtene og skal nå snakke med båtførerne og andre vitner, sier Didriksen.

Selsbanes Seil er en 60 meter høy fontene somer plassert i havnebassenget i Harstad, like ved innseilingen til hurtigrutekaia. På bilder fra stedet torsdag ettermiddag, er fontenen skrudd av.

Ved 16.30-tiden opplyser sykehuset at de impliserte blir tatt hånd om, men at det er for tidlig å si noe om skadeomfanget.

