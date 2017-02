Unge har 235 millioner i inkassogjeld

Unge nordmenns inkassogjeld har det siste året økt med 50 prosent til 235 millioner kroner. Mange mangler forståelse for økonomi, mener Barnas Jurist.

Tallene kommer fra Kredinor, og de bekymrer prosjektleder Tamar Thorud i Barnas Jurist, melder NRK. Organisasjonen gir gratis rettshjelp til unge under 25 år.

– Det er en utfordring at mange har lite forståelse for forholdet mellom inntekt og forbruk, effekter av rentesrente og så videre. Vi ser et klart behov for å legge til rette for at folk får bedre økonomiforståelse og gode betalingsvaner i ung alder, sier Thorud.

Han forteller at fristelsene er mange og kjøpepresset stort, og ofte oppstår betalingsproblemene når forbruksgjeld kommer ut av kontroll.

– Veien er kort fra handel på nett til kredittkortgjeld som eskalerer, sier Thorud.

Markedssjef Ingjerd Thurmer i Kredinor sier utviklingen har gått feil vei siden 2014, og at hver person som har inkassogjeld, i snitt har 2,6 saker mot seg.

– Av erfaring vet vi at jo mer en person skylder, jo vanskeligere er det å betale tilbake, forklarer hun.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp), som sitter i finanskomiteen, synes økningen i inkassogjelden blant unge er bekymringsfull. Han mener personlig økonomi bør få en større plass i skolen.

– En norsk undersøkelse fra 2010 viste at bare halvparten av unge mellom 18 og 20 år vet hva rente er, og kun 40 prosent klarte å plukke ut det beste av tre forskjellige lånetilbud. Å få økonomifaget inn i skolen kan gjøre ungdommene bedre i stand til å ta hånd om sin egen fremtid, sier Steffensen til NTB.

(©NTB)