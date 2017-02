Det bygges mange flere boliger

Det ble satt i gang bygging av 42 prosent flere boliger i januar i år enn i samme måned i fjor, ifølge tall fra Boligprodusentenes Forening.

De siste tolv månedene er det startet bygging av 31.932 boliger, noe som er en vekst på 5 prosent. Boligene fordeler seg på leiligheter med 54 prosent, eneboliger med 27 prosent og småhus med 19 prosent, ifølge Boligprodusentenes Forening.

– Vi har fått en god start på boligbyggingsåret, sier administrerende direktør Per Jæger.

Samtidig med den kraftige økningen i bygging, meldes det om en økning på 12 prosent i salget av boliger fra januar i fjor til samme måned i år. Det er solgt 35.867 boliger i perioden.

Det er fortsatt leilighetsmarkedet som dominerer veksten i salg, med en økning på 25 prosent de siste tolv månedene. Småhusmarkedet har en vekst på 14 prosent. mens eneboligmarkedet har en vekst på 1 prosent.

Boligprodusentenes Forening betegner det som gledelig at det bygges flere boliger i Oslo.

– Det er imidlertid i Oslo at hovedutfordringen i boligmarkedet fortsatt ligger. Det bygges 2.500 for få boliger i året, og det haster derfor med konkrete tiltak for å få opp boligbyggingen i Oslo, sier Jæger.

(©NTB)