Adele vant gjeve priser og stjal Grammy-showet

Den britiske sangeren Adele vant flere av de gjeveste prisene under Grammy i Los Angeles: Årets sang, årets innspilling og årets album.

Adele ble tildelt prisen for beste popframføring solo, for "Hello" og beste popalbum, vokal, for albumet "25". Så begynte storeslem for alvor da hun vant prisen for årets beste låt for "Hello", som hun skrev sammen med Greg Kurstin.

– Takk for tålmodigheten med meg og for å hjelpe meg med å lage min favorittsang, sier Adele i takketalen, fremført kort tid etter at hun selv sto på scenen og fremførte "Hello" og George Michaels' "Fastlove".

Til slutt fikk hun de to høysthengende prisene for årets beste låtinnspilling, igjen for "Hello", og årets beste album, "25".

I tillegg til priser og opptredener stilte Adele i tre ulike kjoler, med tre ulike hårsveiser.