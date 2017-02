Så droner under militærøvelse

Et tosifret antall ukjente droner ble observert under militærøvelsen Rein 1 i Indre Troms. Forsvaret utelukker ikke mottiltak.

Øvelsen, som ble avsluttet fredag, er den andre øvelsen i området som kan ha blitt overvåket av ukjente, førerløse fly. Flere droner ble også observert under militærøvelsen Rein 2, som Forsvaret hadde med soldater fra U.S. Marines i november i fjor.

– Det har vært noen færre droner denne gangen. Men vi er fremdeles på et tosifret antall droner. Dette gjelder både observasjoner vi har gjort selv, og observasjoner som er meldt inn av sivile, sier Brigade Nord-sjef Eldar Berli til NRK.

Allerede før øvelsen sa Forsvaret til kanalen at de ikke ville utelukke "mottiltak" dersom ukjente droner dukket opp. Berli sier de ennå ikke har gjort fysiske tiltak for å ta ned dronene, men uttaler at det kan komme senere.

Foreløpig vet ikke Forsvaret hvem dronene tilhører, men politiet er i gang med å undersøke saken.

– Det kan være flere muligheter. Uansett hvem det er, så innebærer det risiko. En ting er at det er ulovlig å overvåke militære øvelser, hvis det er det de gjør. Men det er en risiko knyttet til dette, i og med at også vi opererer i lufta, sier Berli, som ser på dette som en alvorlig sak ettersom dronene også kan kollidere med Forsvarets luftfartøy.

