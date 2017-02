Svalbard varmest i landet

Tirsdag morgen opplevde Svalbard noe så sjeldent som å være Norges varmeste sted, melder Meteorologisk institutt.

Aller mildest var det på målestasjonene Sveagruva og Akseløya, der det ble målt 4,1 grader klokka 7. Svalbard Lufthavn hadde 3,8 grader, mens det var 4 grader på Pyramiden målestasjon, viser en oversikt fra meteorologene.

Til sammenligning var det varmeste stedet i Fastlands-Norge Ona fyr i Møre og Romsdal med 2,8 grader.

Også mandag var det milde temperaturer på Svalbard, skriver VG. Årsaken til at det er kaldt i sør og varmt i nord er kombinasjonen av et massivt høytrikk fra Russland som sender til dels kraftig iskald vind fra øst inn i fjellheimen, og et større lavtrykk sør for Island som pumper milde luftmasser nordover Norskehavet og inn i Barentshavet.

Temperaturrekorden i Longyearbyen i februar er på 7 plussgrader fra 2012, og det er ikke umulig at den slås denne uken, anslår statsmeteorolog Unni Thomsen overfor avisen.

2016 var et rekordår for Svalbard både når det gjaldt milde temperaturer og nedbørsmengde.

(©NTB)