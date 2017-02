Kineser-boom for Hurtigruten

Etter at Norge-Kina-forholdet ble normalisert, strømmer kinesiske turister til Hurtigruten. I flere år har selskapet vært utestengt fra markedsføring i Kina.

Normalt har Hurtigruten solgt reiser for rundt 50 millioner kroner i året til kinesere. Konsernsjef Daniel Skjeldam sier til Dagens Næringsliv at han tror tallet kan tidobles.

–Vi ser for oss at bare i løpet av 2018 skal vi tredoble tallene, og i løpet av fem år bør vi være oppe på en halv milliard i året. Det er et konservativt anslag. Det kan godt bli mye større, sier han. Hurtigruten tar nå grep for å håndtere den økte interessen. To skip skal spesialtilpasses med nye skilt på kinesisk og kinesisk mat til frokost, lunsj og middag.

Tidligere ble annonsekampanjer for Norge stanset i Kina som følge av det dårlige forholdet mellom landene etter at Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010. Hurtigruten merker en betydelig bedring etter at Norge i desember igjen ble tatt inn i den politiske varmen i Kina.

–Vi har gått og ventet på en normalisering av forholdet mellom Norge og Kina. Vi gikk sporenstreks i gang med å markedsføre norskekysten da den gode Kina-nyheten kom. Etter at samarbeidsrelasjonene nå er på plass, vil mulighetene våre øke formidabelt i Kina, sier Skjeldam.

Kinesiske selskaper har allerede chartret MS Midnattsol til fire seilinger på rad i januar/ februar 2018, noe som betyr at de leier hele skipet med plass til 500 gjester i halvannen måned i strekk.

